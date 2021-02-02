DEVA Parti'li Yeneroğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin açıklama Açıklaması

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere ilişkin "Boğaziçili öğrencilerin toplanma ve gösteri haklarının engellenmesini, kolluk kuvvetinin orantısız müdahalesini ve gözaltıları kabul edilemez buluyor;

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere ilişkin "Boğaziçili öğrencilerin toplanma ve gösteri haklarının engellenmesini, kolluk kuvvetinin orantısız müdahalesini ve gözaltıları kabul edilemez buluyor; öğrencilerin kriminalize edilmesini şiddetle kınıyoruz." dedi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Boğaziçi Üniversitesinde yaklaşık bir aydır yaşanan olayları endişeyle takip ettiklerini belirterek dün 159 öğrencinin gözaltına alındığını söyledi.

Birkaç kişinin dini değerlere yönelik münferit saygısızlıkları bahane edilerek öğrencilerin temel haklarının kolluk müdahalesiyle bastırılmasının tamamen hukuksuz olduğunu öne süren Yeneroğlu, polisin orantısız müdahalesi ve siyasetin toplumun dini duygularını sömürmeye yönelik iyi niyetten uzak açıklamalarının olayı çıkmaza sürüklediğini savundu.

Mustafa Yeneroğlu, "İktidar koalisyonunun ve kamu görevlilerinin kullandığı hedef gösterici ayrıştırıcı dili hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Çünkü demokrasilerde sorunlar ancak demokratik prensipler, saygı, hoşgörü kültürü ve ortak akılla çözülebilir. Bu nedenle iktidar, Boğaziçi Üniversitesinin geleneklerine saygı duymak zorundadır. Boğaziçi Üniversitesine ve tüm üniversitelere daha katılımcı bir yol ile rektör seçilmesi de demokrasinin asli gerekliliğidir." ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılmasını, tutuklama kararlarının kaldırılmasını ve kampüsteki polislerin çıkarılmasını isteyen Yeneroğlu, "DEVA Partisi olarak Boğaziçili öğrencilerin toplanma ve gösteri haklarının engellenmesini, kolluk kuvvetinin orantısız müdahalesini ve gözaltıları kabul edilemez buluyor; öğrencilerin kriminalize edilmesini şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yeni anayasa" konusundaki açıklamalarının sorulması üzerine, partisinin, ülke için yapılacak iyi şeylerin arkasında olacağını belirtti.

Yeneroğlu, "İktidara hatırlatmak istediğimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Anayasası vardır. Türkiye'nin Anayasası ve kanunlarını uygulama, her şeyden önce demokrasinin asgari unsurlarını, temel haklarını kabul etme noktasında en ufak bir irade ortaya koymayan hatta kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıran Cumhurbaşkanı'nın 'Yeni anayasa.' demesi komiktir." görüşünü dile getirdi.

Gıda fiyatları nedeniyle denetimlerin sıkılaştırılmasına ilişkin soru üzerine Yeneroğlu, gıda fiyatlarındaki artışın enflasyondan; enflasyonun da iktidarın uygulamalarından kaynaklandığını iddia etti.

Yeneroğlu, "Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri dikkate alınarak tüccarımıza, esnafa yönelik en ufak bir taşkınlık, bir saldırı olduğu takdirde bunun hesabını kim verecek?" diye sordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman