DEVA Parti'li Yeneroğlu'ndan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DEVA Parti'li Yeneroğlu'ndan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması

10.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:17
DEVA Parti'li Yeneroğlu'ndan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Ülkemizdeki Müslümanların büyük ekseriyeti Türkiye'de yaşamaktansa ırkçı hadiselere rağmen Batı ülkelerinde yaşamayı tercih ediyor.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Ülkemizdeki Müslümanların büyük ekseriyeti Türkiye'de yaşamaktansa ırkçı hadiselere rağmen Batı ülkelerinde yaşamayı tercih ediyor." dedi.

Yeneroğlu, Meclis'te 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin üzerinden 72 yıl geçtiğini hatırlattı.

Türkiye'de insan hakları kavramının siyasi amaçlar doğrultusunda eğilip büküldüğünü, yaşam hakkının dahi etkin şekilde korunamadığını savunan Yeneroğlu, kadın cinayetlerinin, bunun en bariz ispatı olduğunu ileri sürdü.

2018'de 440, 2019'da 474, bu yılın on ayında ise 453 kadının öldürüldüğünü söyleyen Yeneroğlu, yıllardır bu kanayan yarayı önleyici bir mekanizmanın etkin olarak çalıştırılmadığını, vakalar gerçekleştikten sonra ise etkili bir yargılama sürecinin işletilemediğini ifade etti.

Türkiye'nin, 1990'ların utanılarak bahsedilen karanlık tablosuna yeniden döndüğünü iddia eden Yeneroğlu, "Ülkemiz, sırtını mafyaya ve çetelere dayayan bir iktidar koalisyonu tarafından yönetiliyor. İnsan hakları ve hukuk ayak bağı olarak görülüyor." diye konuştu.

Batı ülkelerinde Müslümanların ırkçılığa maruz kaldığını belirten Yeneroğlu, "Ülkemizdeki Müslümanların büyük ekseriyeti Türkiye'de yaşamaktansa ırkçı hadiselere rağmen Batı ülkelerinde yaşamayı tercih ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

İlgili Haberler

CHP Aydın İl Başkanı Çankır'dan, İnsan Hakları Günü açıklaması
CHP Aydın İl Başkanı Çankır'dan, İnsan Hakları Günü açıklaması
Son dakika haber... Başkan Dağtekin'den 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı
Son dakika haber... Başkan Dağtekin'den 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı
Son dakika: Bakan Gül: İnsan hakları çerçevesinde atılacak adımlar üzerinde çalışıyoruz
Son dakika: Bakan Gül: İnsan hakları çerçevesinde atılacak adımlar üzerinde çalışıyoruz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Destici Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Ezgi Mola Ebru Şallı Yıldız Tilbe
Spor Sörloth Şenol Güneş Burak Yılmaz Mbaye Diagne Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Ankara Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DEVA Parti'li Yeneroğlu'ndan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 13:29:48. #1.15#
title