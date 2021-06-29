DEVA Parti'li Yeneroğlu, Mısır'daki idam kararlarına tepki gösterdi

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Mısır'da Müslüman Kardeşler yöneticileri hakkındaki idam kararlarına ilişkin "Bu yanlış karardan bir an önce dönülmelidir" çağrısında bulundu.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Mısır'da Müslüman Kardeşler yöneticileri hakkındaki idam kararlarına ilişkin "Bu yanlış karardan bir an önce dönülmelidir" çağrısında bulundu.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mısır'da askeri darbe sonucu Müslüman Kardeşler yöneticileri ve üyelerinin göstermelik davalarda yargılandığını ve yöneticilerinden bazılarının idama mahkum edildiğini anımsattı.

Yargılamaların siyasi olduğunu dile getiren Yeneroğlu," Buradan Mısır hükümetine çağrıda bulunmak istiyorum. Bu idam kararlarının uygulanması, Mısır'ın uluslararası arenadaki yaralanmış itibarına büyük darbe vuracaktır. Toplumsal barışa büyük bir darbe daha vuracaktır. Kamu vicdanında geri dönülmez ve onarılmaz yaralara yol açacaktır. Bu yanlış karardan bir an önce dönülmelidir." ifadesini kullandı.

Mustafa Yeneroğlu, Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni bir sayfa açılması ve ayrıca Türkiye'nin idam kararlarına ilişkin Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler nezdinde acil girişimlerde bulunması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta