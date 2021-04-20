DEVA Parti'li Yeneroğlu, Kanal İstanbul Projesi'nin, güvenlik riski taşıdığını söyledi
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DEVA Parti'li Yeneroğlu, Kanal İstanbul Projesi'nin, güvenlik riski taşıdığını söyledi

DEVA Parti'li Yeneroğlu, Kanal İstanbul Projesi'nin, güvenlik riski taşıdığını söyledi
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Kanal İstanbul Projesi'nin, güvenlik riskleri taşıyan bir proje olduğunu ileri sürdü.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Kanal İstanbul Projesi'nin, güvenlik riskleri taşıyan bir proje olduğunu ileri sürdü.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kanal İstanbul Projesi'ni eleştirdi.

Konuyla ilgili itirazları ilgili birimlere ilettiklerini dile getiren Yeneroğlu, "İktidar ne yazık ki ekonomik kriz döneminde, çevre tahribatları yaratacak ve hayati güvenlik riskleri taşıyan Kanal İstanbul Projesi'ni, bilimsel itirazları dikkate almadan hayata geçirmeye çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

Projenin planlandığı bölgenin, İstanbul'un ormanlarının, tarım alanlarının, yer üstü ve yer altı su kaynaklarının bulunduğu bir bölge olduğunu kaydeden Yeneroğlu, kanalın inşasının, ormanların kaybına, tarımsal istihdam ve hayvancılığın olumsuz etkilenmesine ve İstanbul'un su sorununun daha da büyümesine neden olacağını iddia etti.

Yeneroğlu, "Kanal İstanbul, güvenlik riskleri de taşıyan bir projedir. Olası bir depremde kanalın doğrudan etkilenmesi ve deprem hasarının daha da artması söz konusu. Projenin maliyeti ise tahminen 20 milyar ila 60 milyar dolar arasında. Böyle bir kaynağın, İstanbul'un olası bir depreme hazır hale getirilmesi ve kentleşme gibi öncelikli sorunları için kullanılması yerine bu projeye ayrılması doğru değildir." dedi.

Merkez Bankasının 128 milyar dolarlık rezervine ilişkin tartışmalara da değinen Yeneroğlu, hükümetin "128 milyar dolar nerede?" sorusunu sordurmamak için polisi ve yargıyı devreye soktuğunu, "128 Milyar Dolar Nerede?" yazılı afişlerin söktürüldüğünü, bu afişleri asanlar, paylaşanlar ve bu soruyu soranlar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturmalar açıldığını savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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