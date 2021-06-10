DEVA Parti'li Yeneroğlu: "Devletin bekasının tehlikeye girdiği bir dönemden geçiyoruz"
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DEVA Parti'li Yeneroğlu: "Devletin bekasının tehlikeye girdiği bir dönemden geçiyoruz"

DEVA Parti'li Yeneroğlu: 'Devletin bekasının tehlikeye girdiği bir dönemden geçiyoruz'
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, devletin bekasının tehlikeye girdiği bir dönemden geçildiğini ileri sürdü.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, devletin bekasının tehlikeye girdiği bir dönemden geçildiğini ileri sürdü.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "bir mafya liderinin, parti yöneticileri ve bakanlar hakkındaki vahim iddiaları karşısında hareket edecek bir savcının dahi bulunmamasına öfkelendiklerini" ifade etti.

"Bir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı'nın, hakkındaki feci iddialar karşısında 'benden daha beterleri var' diye kendini diğer savcılar üzerinden temizlemeye çalışmasına öfkeliyiz. Tüm bu iddialar karşısında yargıyı baskı ve tehdit altında tutma düzeni kuran HSK'nın hareketsiz kalmasına öfkeliyiz. Devletin bekasının tehlikeye girdiği bir dönemden geçiyoruz." görüşünü savunan Yeneroğlu, hukukun ayaklar altına alındığını iddia etti.

Yeneroğlu, "Bu çürümüşlükten hiç utanmıyorsunuz değil mi? Utansanız Osman Kavala'yı, Ahmet Altan'ı cezaevinde tutmazdınız. Utansanız paralel devlet yapısının devlet içerisinde örgütlenmesini sağlayanları göz ardı ederek, 15 Temmuz darbe girişiminden yüz binlerce kişiyi sorumlu tutarak bunların hayatını cehenneme çevirmezdiniz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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