DEVA Parti'li Yeneroğlu, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi Açıklaması
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DEVA Parti'li Yeneroğlu, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi Açıklaması

08.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:33
DEVA Parti'li Yeneroğlu, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi Açıklaması

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "2021 Bütçe teklifi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye ortaya konulan keyfiliğin çöktüğünü gözler önüne sermektedir.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "2021 Bütçe teklifi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye ortaya konulan keyfiliğin çöktüğünü gözler önüne sermektedir." dedi.

Yeneroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ekonomisinin son yirmi yılın en kötü seviyesinde olduğunu ileri süren Yeneroğlu, kanun teklifinin bütçe açığını daha da endişe verici düzeye ulaştıracağını savundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın görevde olduğu 2013 yılında bütçe açığının 18,4 milyar lira iken 2015 yılında 22 milyar liranın üzerine çıktığını, bugün ise bütçe açığının 11 kattan fazla arttığını iddia eden Yeneroğlu, bütçenin 2021 yılında 245 milyar lira açık vereceğini söyledi. Bunun iflasın bir göstergesi olduğunu öne süren Yeneroğlu, "2021 Bütçe teklifi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye ortaya konulan keyfiliğin çöktüğünü gözler önüne sermektedir." diye konuştu.

Koronavirüsle mücadele sürecinde hükümetin kararlı tedbirler almadığını, Mayıs ayında alınan kararların da sürdürülemediğini belirten Yeneroğlu, "Şimdi koronavirüs aşısını herkese ücretsiz olarak vurmayı vadediyorlar. Ama Çin aşısı olduğu için milletimizde haklı olarak güvensizlik söz konusudur." dedi. Avrupa'da şeffaf testlerden geçen aşılar varken Çin aşısının tercih edilmesinin anlaşılamaz olduğunu savunan Yeneroğlu, Türk milletinin Çin aşısına mahkum edildiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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