DEVA Parti İl Başkanlığından KGC'ye ziyaret - Haberler
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DEVA Parti İl Başkanlığından KGC'ye ziyaret

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
DEVA Parti İl Başkanlığından KGC'ye ziyaret

DEVA Partisi İl Başkanı Mahmut Çanakçıo ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini (KGC) ziyaret etti.

KAYSERİ (AA) - DEVA Partisi İl Başkanı Mahmut Çanakçıo ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini (KGC) ziyaret etti.

Burada konuşan Çanakçıo, partilerinin teşkilatlanma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Geçtiğimiz günlerde partide yaşanan istifaların ve ortaya atılan iddiaların sorulması üzerine Çanakçıo, bu gelişmeleri görev değişimi olarak gördüklerini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KGC Başkanı Metin Kösedağ ise Çanakçıo ve partililere başarı diledi.

DEVA Parti İl Başkanlığından KGC'ye ziyaret

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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Haber: DEVA Parti İl Başkanlığından KGC'ye ziyaret - Haberler
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