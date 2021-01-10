DEVA Parti Genel Başkan Yardımcısı Babaoğlan, Mersin'de

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan, Mersin'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

DEVA Partisi İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Babaoğlan, bir dizi inceleme ve istişarelerde bulunmak üzere kente geldi.

Babaoğlan, il ve ilçe teşkilatıyla bir araya geldi, yapımı süren parti binasında inceleme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babaoğlan, kentte karşılaştığı coşku karşısında mutlu olduklarını belirterek, "Mersin'de kısa sürede büyük mesafe kaydedeceğiz. Partililerimizin heyecanı ve azmi çok önemli. Mersin'in bu güzel enerjisi hepimize güç ve moral verdi." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci