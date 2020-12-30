DEVA Mesajları ve Teşkilatlanmasıyla İktidara Karşı İddialı

Demokrasi ve Atılım Partisi, teşkilatlanmasında kadın ve gençleri de ön plana çıkartırken, hukukun üstünlüğü, eşit vatandaşlık gibi mesajlara vurgu yaparak iktidar partisi AKP'ye sert eleştirilerle meydan okuyor.