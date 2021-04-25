Dev1ce NIP transferi hakkında konuştu!

Dev1ce yeni takımı hakkında görüşlerini dile getirdi!

Geçtiğimiz günlerde transferiyle CS: GO espor sahnesinin gündemine oturan Dev1ce NIP (Ninjas in Pyjamas) transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Dev1ce yaptığı açıklamada kendi ve takımı hakkındaki planlardan söz etti.

Nicolai "?device?" Reedtz ve NIP CEO'su Hicham Chahine, transfer duyurusunun yapıldığı gün içinde bir basın konferansı düzenleyip transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

Acaba NIP bu transferden sonraki turnuvalarda nasıl bir performans sergileyecek? Hepsini kısa süre içinde göreceğiz.

Kaynak: Playerbros