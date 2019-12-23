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Dev zirve 90 ülkeyi İstanbul'da buluşturdu

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Boğaziçi Zirvesi, aralarında devlet adamları, siyasi liderler, üst düzey bürokratlar, iş dünyasının temsilcileri ve akademisyenlerin de olduğu 90 ülkeden 3 binin üzerinde katılımcıyı İstanbul'da buluşturdu.

23.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:30
Dev zirve 90 ülkeyi İstanbul'da buluşturdu

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Boğaziçi Zirvesi, aralarında devlet adamları, siyasi liderler, üst düzey bürokratlar, iş dünyasının temsilcileri ve akademisyenlerin de olduğu 90 ülkeden 3 binin üzerinde katılımcıyı 'da buluşturdu.

Kaynak: Dunya.com

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