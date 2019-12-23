Dev zirve 90 ülkeyi İstanbul'da buluşturdu

23.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:30

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Boğaziçi Zirvesi, aralarında devlet adamları, siyasi liderler, üst düzey bürokratlar, iş dünyasının temsilcileri ve akademisyenlerin de olduğu 90 ülkeden 3 binin üzerinde katılımcıyı İstanbul'da buluşturdu.