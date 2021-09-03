Dev yolcu gemisi sadece 7 saatliğine Marmaris'e geldi
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Dev yolcu gemisi sadece 7 saatliğine Marmaris'e geldi

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Yerel

Dev yolcu gemisi sadece 7 saatliğine Marmaris'e geldi Dev yolcu gemisi Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Dev yolcu gemisi sadece 7 saatliğine Marmaris'e geldi

MUĞLA - Dev yolcu gemisi Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Dünyada salgın olan Korona virüs pandemisi sebebi ile mavi yolcuklar yapılamıyordu. Aşının bulunması ve tedbirlerin arttırılması sonucu dev yolcu gemileri rotalarını tekrar Türkiye'ye çevirmeye başladı. Dev yolcu gemisi "Blu saphire " Aydın'ın Kuşadası ilçesinden sonra Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan gümrüklü limana demir attı. Bahama Bayraklı "Blue Sapphire" adlı yolcu gemisi 446 turist ve 196 mürettebat ile Marmaris'e geldi. Sabah saatlerinde ilçeye gelen gemideki yolcuların bugün akşam saatlerinde ilçeden ayrılacağı öğrenildi.

Dev yolcu gemisi sadece 7 saatliğine Marmaris'e geldi
Dev yolcu gemisi sadece 7 saatliğine Marmaris'e geldi
Dev yolcu gemisi sadece 7 saatliğine Marmaris'e geldi
Dev yolcu gemisi sadece 7 saatliğine Marmaris'e geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl

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