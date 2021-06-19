Dev yılanların dansı korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dev yılanların dansı korkuttu

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Güncel

Dev yılanların dansı korkuttu Sivas'ın Zara ilçesinde yaklaşık 3 metre uzunluğunda ki iki yılanın dansı görenleri korkuttu Sivas'ın Zara ilçesinde yaklaşık 3 metre uzunluğunda ki iki yılanın dansı görenleri ürküttü.

Dev yılanların dansı korkuttu

Sivas'ın Zara ilçesinde yaklaşık 3 metre uzunluğunda ki iki yılanın dansı görenleri korkuttu

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde yaklaşık 3 metre uzunluğunda ki iki yılanın dansı görenleri ürküttü.

Yılanlar hava sıcaklıklarının artması ile sıklıkla görülmeye başlandı. Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Yukarı Çamurcu köyü yakınlarında iki dev yılanın dansı cep telefonu ile görüntülendi. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki iki yılan arazide uzun bir süre bir arada kaldı. Bölgede hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından kaydedilen görüntüler görenleri korkuttu.

Dev yılanların dansı korkuttu
Dev yılanların dansı korkuttu
Dev yılanların dansı korkuttu
Dev yılanların dansı korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Boris Johnson Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Hadise Müge Anlı Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Yiğit Şardan Sergen Yalçın Nihat Özdemir Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dev yılanların dansı korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 11:34:00. #1.16#

title