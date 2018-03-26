Dev Yatırımlarla Su Kaynaklarındaki Kirliliğin Önüne Geçiliyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcıları Şehnaz Başaran ve Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi web tv'de yayınlanan 'Günaydın Manisa' programında su kaynaklarının korunması ile ilgili önemli açıklamalar yaptılar. Yayında, kaynakların kirlenmesini önlemek adına atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi ve yenilerinin inşa edilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulanarak, MASKİ'nin atıksu arıtma alanındaki yatırımları anlatıldı.

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNE 179 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Su kaynaklarının kirletilmemesi konusunda MASKİ'nin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Yardımcısı Başaran, "MASKİ kurulduğunda yaptığımız ilk toplantıda Manisalıların eskiden Gediz'de balık tutabildiklerini ifade edilmişti. Bizler de o günden bugüne bunu sağlamanın çabası içerisindeyiz. O dönemde mevcut olan 11 adet atıksu arıtma tesisi yüksek enerji bedelleri ve işletim maliyetleri nedeniyle çalıştırılamaz durumdaydı. Biz ilk etapta dev yatırımlar yaparak bu tesislerimizi devreye aldık ve işletmeye başladık. Böylelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 milyon 200 bin TL'ye yakın enerji teşviki elde ettik. Şuan bu sayıyı 16'ya çıkarmış durumdayız. Tüm bu tesislerin işletmeye alınması ve yeni tesislerin inşa bedeli 179 Milyon TL'dir. Bunlar çok ciddi ve büyük yatırımlar" diye ekledi.

ALAŞEHİRLİLERE MÜJDELİ HABER

Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Manisa merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin elektrik ve mekanik tesisatlarının tamamlanarak deşarj hattı çalışmalarının başladığını belirterek, yakın zamanda ön işletmeye alınacağını ifade etti. Aslay, Alaşehir'de 25 Milyon TL'lik bütçeyle inşa edilecek olan atıksu arıtma tesisinin de müjdesini web tv ekranlarından verdi. Geçtiğimiz günlerde yer teslimi tamamlanan tesisin inşaat çalışmaları kısa süre içerisinde başlayacak.

YENİ AAT PROJELERİ YOLDA

Yeni atıksu arıtma projelerinden söz eden Başaran, "Ayrıca Alaşehir Kavaklıdere, Kırkağaç İlyaslar, Selendi, Sarıgöl, Demirci, Köprübaşı ve Yunusemre Muradiye Mahallesi'nde de atıksu arıtma tesisi projelerimiz şuan farklı seviyelerde devam etmekte. Arıtmanın yanında çevre denetim faaliyetleri de gerçekleştiriyoruz. Firmaların ve işletmelerin evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek için sürekli olarak denetimler yapıyoruz. Bunun yanında dere ıslah ve temizlik çalışmalarımız da var. Çöp yığını haline gelmiş derelerin tarımsal sulama amaçlı kullanıldığını bildiğimiz için, bunların temizlenmesi için büyük çaba harcıyoruz. Böylelikle de su kaynaklarımızı korumaya katkı sağlayabiliriz" diye ekledi.

17 İLÇEYE 381 MİLYONLUK ALTYAPI YATIRIMI

Başaran'ın ardından söz alan Aslay, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, Sayın Başkanımızın önderliğinde 17 ilçemize toplam 381 Milyonluk yatırım yaptık. Bunun yanında devam eden ve ihaleye çıkacağımız projelerimiz var. Bu yıl içinde 120 milyon TL'lik daha yatırım planlıyoruz. Başkanımızın da hep söylediği gibi biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz. Daha temiz ve sağlıklı bir Manisa inşa etmek adına da aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.