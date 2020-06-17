Dev uyuşturucu operasyonu davasında sanıklar birbirine girdi
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Dev uyuşturucu operasyonu davasında sanıklar birbirine girdi

Dev uyuşturucu operasyonu davasında sanıklar birbirine girdi Sanık Mısır'dan baron Fidan'a sert sözler: "Ocağımı yaktınız, içiniz rahat mı?

17.06.2020 13:26 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:32

Dev uyuşturucu operasyonu davasında sanıklar birbirine girdi

Sanık Mısır'dan baron Fidan'a sert sözler:

"Ocağımı yaktınız, içiniz rahat mı? 4 cenaze yaşadım, Allah sorsun"

ERZURUM - Erzurum'da polis uygulama noktasında bir tırda 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili 7'si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma sırasında ise sanıklar birbirine girdi. Sanık Mahmut Mısır, uyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan'a "Ocağımı yaktınız, içiniz rahat mı? 4 cenaze yaşadım, Allah sorsun" dedi.

24 Ocak 2019 tarihinde Erzurum - Erzincan kara yolunda uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan tırda yapılan aramada 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmişti. Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü ekiplerince derinleştirilen tahkikatta yakalanan 7 sanık bugün Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 4. kez hakim karşısına çıkarıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zanlıların "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 169 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en yüksek miktardaki eroin olarak polis kayıtlarına geçen olayla ilgili olarak uyuşturucu şebekesinin lideri olduğu öne sürülen tutuklu sanık Mehmet Zeki Fidan ile Saruhan Özçelik, Ali Yıldırım, Mahmut Mısır, Ahmet Özdemir, Erdal Ergi ve tutuksuz sanık Mazlum Özdemir polisin yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine getirildi. Saat 09.30 sıralarında başlayan duruşma sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak yapıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, dava dosyasına önceden sunduğu esas hakkındaki mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep etti. Sanıklar ve avukatları heyet değişikliği dolayısıyla esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını bir sonraki celse yapmak üzere süre talebinde bulunarak savunma yapmadılar.

"Ocağımı yaktınız, içiniz rahat mı?"

Mahkeme heyetinin ara kararı vermek üzere salondan ayrıldığı esnada, sanık Mısır sanık Fidan'a yönelik olarak "Ocağımı yaktınız, içiniz rahat mı? 4 cenaze yaşadım, Allah sorsun" ifadelerini kullandı.

Sanık Fidan'ın ise Mısır'a yönelik "Ne söylüyorsun sen" demesi üzerine Mısır jandarma ekiplerince sorun yaşanmaması için salonda çıkarıldı.

22 Haziran Pazartesi gününe ertelenen davada karar çıkması bekleniyor.

Dev uyuşturucu operasyonu davasında sanıklar birbirine girdi

Kaynak: İHA

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