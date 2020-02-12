Dev uyuşturucu operasyonu davasında barondan ilginç savunma

12.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:08

Erzurum'da polis uygulama noktasında bir tırda 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili 7'si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada bazı sanıklar fenalık geçirirken elebaşı olarak yargılanan Mehmet Zeki Fidan ise mahkemeye, "Saçma sapan iftiralardan dolayı 13 aydır beni tutuklu yargılıyorsunuz" dedi.



24 Ocak 2019 tarihinde Erzurum - Erzincan kara yolunda uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan tırda yapılan aramada 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmişti. Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü ekiplerince derinleştirilen tahkikatta yakalanan 7 sanık bugün Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 3. kez hakim karşısına çıkarıldı.



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zanlıların "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 169 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en yüksek miktardaki eroin olarak polis kayıtlarına geçen olayla ilgili olarak uyuşturucu şebekesinin lideri olduğu öne sürülen tutuklu sanık Mehmet Zeki Fidan ile Saruhan Özçelik, Ali Yıldırım, Hacı Karahan, Mahmut Mısır, Ahmet Özdemir, Erdal Ergi ve tutuksuz sanık Mazlum Özdemir polisin yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine getirildi. Saat 10.15 sıralarında başlayan duruşmaya sanıkların yakınları da izleyici olarak katıldı.



3. duruşmanın ilk bölümünde tanıklar dinlendi. Tanıkların ardından söz hakkı alan tutuklu sanıklar Mahmut Mısır, Saruhan Özçelik, Ali Yıldırım ve Erdal Ergi ilk duruşmadaki ifadelerini yenileyerek kendileri hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.



Sanıklardan Gümrük komisyoncusu Ahmet Özdemir işlemediği suçtan dolayı içeride diri diri mezara girmiş gibi hissettiğini ifade ederek fenalık geçirdi. Diğer bir sanık Hacı Karahan ise kendisinin saf olduğu için kurban seçildiğini anne ve babasının 60 yaşından sonra kendisinin avukat parasını karşılamak için çalışmaya başladığını söyleyerek gözyaşlarını tutamadı.



Elebaşı olarak yargılanan tutuklu sanık Mehmet Zeki Fidan'da suçlamaları reddederek kendisine iftira atıldığını yeniledi. Fidan sözlerine şöyle devam etti:



"Saçma sapan iftiralardan dolayı 13 aydır tutuklu yargılanıyorum. Bu kadar süredir içeride olmaktan dolayı mahkemede sinirlenebiliyoruz. Adli arama kararı olmadan ele geçirilmiş bir uyuşturucu var. Usule aykırı olduğu için hepimizin serbest kalması lazım. Mahmut Mısır'ı olaydan önce vurduğum söyleniyor. Kanıtı ise baz istasyonlardan alınan bilgilere göre yan yana olduğumuz söyleniyor. Mısır'ın gittiği hastane benim evimin yanında. Yan yana görünüyor olabiliriz. O mahallede bir milyon kişi yaşıyorsa eğer hepsi Mahmut Mısır'ı silahla vurdu anlamına mı geliyor."



Mahkemenin son bölümünde ise sanık avukatları savunmalarını verdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA