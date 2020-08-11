Dev uygulamada 4 bin 254 araç kontrol edildi
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Dev uygulamada 4 bin 254 araç kontrol edildi

- Dev uygulamada 4 bin 254 araç kontrol edildi Trafik uygulamasında 691 sürücü ve araç plakasına ceza yazıldı 82 araç trafikten men edildi Gaziantep'te asayiş, Covid-19 denetimlerinin yanı sıra trafik uygulamaları da sürüyor.

11.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:57

- Dev uygulamada 4 bin 254 araç kontrol edildi

Trafik uygulamasında 691 sürücü ve araç plakasına ceza yazıldı 82 araç trafikten men edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te asayiş, Covid-19 denetimlerinin yanı sıra trafik uygulamaları da sürüyor. Kent merkezinde yapılan son trafik uygulamasında 4 bin 254 araç ve sürücü kontrol edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında icra edilen denetimlerde 691 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. 82 aracın trafikten men edildiği uygulamalarda 4 sürücü belgesine de el konuldu.

Yapılan denetimlerde, 4 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 289 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 41 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 80 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 2 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan işlem yapıldı.

"Alkollü sürücü trafik polislerini 'ben hayatta yalan konuşmam' diyerek ikna etmeye çalıştı"

Zamana zaman ilginç anların yaşandığı denetimlerde trafik polislerinin uygulamada durdurdukları bir otomobilin sürücüsüne alkol metreyi üfletmek istedi. Ayakta durmakta zorlanan sürücü 'Ben hayatta yalan konuşmam' diyerek polisleri ikna etmeye çalıştı. Çabasına rağmen alkometreyi üfleyen sürücüde 310 promil alkol çıktı. Ehliyetine el konulan sürücüye alkollü araç kullanmaktan da cezai işlem uygulandı.

Öte yandan kentte maske ve sosyal mesafe kuralına ilişkin de denetimler sürüyor. Bu kapsamda maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 2 bin 617 şahsa idari yaptırım uygulandı.

Dev uygulamada 4 bin 254 araç kontrol edildi

Kaynak: İHA

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