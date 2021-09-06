İzmir'de Buca Metrosu yapım ihalesi gerçekleştirildi
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İzmir'de Buca Metrosu yapım ihalesi gerçekleştirildi

İzmir'de Buca Metrosu yapım ihalesi gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Metrosu yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Metrosu yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5. aşamasını oluşturan Üçyol İstasyonu-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek Buca Metrosu'nun son aşama yapım ihalesi düzenlendi.

Ön yeterlilik alan aralarında Rus, Çin, Azerbaycan ile ABD firmalarının da yer aldığı 13 şirket ve konsorsiyumdan 8'i, 13,5 kilometrelik hattın yapımı için fiyat tekliflerini sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, katılımcı sayısı ve firmaların güçlü sermaye yapısı nedeniyle ihalenin başarılı geçtiğini belirtti.

Firmaların verdiği mali teklifler arasında önemli fark bulunduğunu vurgulayan Soyer, "Bu farkların da gerekçelerini hızlı bir şekilde öğreneceğiz. Uluslararası ihale mevzuatı çerçevesinde ihaleyi en hızlı şekilde neticelendireceğiz. Bizim oluşturduğumuz konsorsiyumun sağladığı bütçenin sınırları içinde kalan bir ihale olacak. Ayrıca bir kaynak yaratmamız gerekmeyecek." ifadelerini kullandı.

İhaleye katılan firmalar ve mali teklifleri

İhalede yarışan firmalardan Bayburt Grup & Azercon OJSC İş Ortaklığı 4 milyar 721 milyon 866 bin lira, China Civil Engineering Construction Corporation ve Kolin İnşaat İş Ortaklığı 6 milyar 998 milyon 246 bin lira, Dentas - Gürbag İş Ortaklığı 7 milyar 196 milyon 217 bin lira, Doğuş İnşaat ve Ticaret AŞ 6 milyar 932 milyon 477 bin lira, EEB-CRFG-CREGC-MAKYOL Konsorsiyumu 9 milyar 682 milyon 906 bin lira, Gülermak İnşaat 3 milyar 921 milyon 498 bin lira, JV Of Dillingham Construction- Özaltın İnşaat İş Ortaklığı 4 milyar 357 milyon 481 bin lira, Yapı Merkezi -Nurol İş Ortaklığı 3 milyar 392 milyon 950 bin liralık teklif sundu.

İzmir'de Buca Metrosu yapım ihalesi gerçekleştirildi
İzmir'de Buca Metrosu yapım ihalesi gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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