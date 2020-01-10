Dev uçak bakım merkezi kuracaklar

10.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:44

Geçtiğimiz yıl 29,8 milyon yolcu taşıyan ve yüzde 86 doluluk oranına ulaşan Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kendi uçak bakım merkezini kuruyor. Havayolu şirketi, 19 bin 133 metrekare kapalı hangar alanına sahip bir geliştirme arazisi için kira sözleşmesi imzalarken, filosundaki uçakların bakımlarını kurulacak hangar da yapacak.

1990 yılında havacılık sektörüne giriş yapan Pegasus Hava Yolları şu an 35'i yurt içi, 77'si yurt dışı olmak üzere toplam 43 ülkede 112 noktaya yolcularını ulaştırıyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Türkiye ile Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Rusya, Orta Asya arasında bağlantılı uçuşlar gerçekleştiren Pegasus Hava Yolları geçtiğimiz yıl yüzde 86 doluluk oranına ulaşırken, toplamda 29,8 milyon yolcu taşıdı. Bu yolcuların 15,6 milyonu iç hat yolcularından oluşan Pegasus Hava Yolları'nın şu anda filosunda 84 uçağı bulunuyor. 2012 yılında 100 uçaklık Airbus siparişi veren havayolu şirketi şimdi de teknik üs bakım hizmetlerini gerçekleştirme kapasitesine sahip olacak şekilde kendi uçak bakım merkezini kurmak için adım attı.

BAKIM MERKEZİ BÜYÜKLÜĞÜ İLE DE DİKKAT ÇEKECEK

Pegasus Hava Yolları, filosundaki uçaklar, uçak motorları ve diğer parçalar için hat bakım, komponent bakım ve üs bakım faaliyetlerini merkez üssü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapmak amacıyla bir uçak bakım hangarı inşa edecek. Bu kapsamda havayolu şirketi, havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) ile 19.133 metrekare kapalı hangar alanına sahip bir geliştirme arazisi için 20 yıllık ve kiracıya ait 2048 yılı sonuna kadar uzatım opsiyonu içeren bir kira sözleşmesi imzaladı. Kira süresi Pegasus tarafından gerçekleştirilecek hangar inşaatının tamamlanarak kesin kabulü üzerine başlayacak.

PAZAR GÜNÜ MEDİNE UÇUŞLARI BAŞLIYOR

Uçak sayısı her yıl artan Pegasus Hava Yolları, uçuş ağına da yeni yurt dışı uçuş noktaları eklemeye devam ediyor. Pegasus; Dammam, Cidde ve Riyad'dan sonra Suudi Arabistan'da 4'üncü uçuş noktası olan Medine'ye uçuşlarını 12 Ocak Pazar gününden itibaren başlatıyor. Bunun yanı sıra şirket, Gürcistan'da Tiflis'ten sonra ikinci uçuş noktası olan Batum'a da 29 Mart 2020 itibariyle seferlerini başlatacak. Pegasus, son olarak Finlandiya'nın başkenti Helsinki'yi uçuş ağına ekledi. Pegasus'un Sabiha Gökçen-Helsinki uçuşları ise 9 Haziran 2020 itibariyle başlayacak ve haftanın 4 günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA