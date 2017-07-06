Dev Türk Kurultayı" Yarın Başlayacak

TürkBirDev Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "Dev Türk Kurultayı", yarın başlıyor.



Küçükçekmece Belediyesinin ev sahipliğinde, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek kurultayda, Türk Devletleri'nin ortak sorunlarına çözüm aranacak, toplulukların kültürel, ekonomik, siyasi bütünleşmesini hızlandırmanın yöntemleri tartışılacak.



TürkBirDev Kültür ve Eğitim Vakfından yapılan açıklamaya göre, Dev Türk Kurultayı, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve Türkmenistan gelen devlet adamları, bilim adamları, iş adamları, sanatçılar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.



TürkBirDev Kurucu Başkanı Sefer Özdemir'in açılış konuşması ile başlayacak kurultayda, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ve Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da protokol konuşmalarını yapması bekleniyor.



Etkinliğinin ilk gününde akademisyen ve uzmanların katılımıyla Akademik Kurul gerçekleştirilecek. Kurulda, Türk devletlerinin ortak sorunlarına çözüm aranacak, "Türk Birliği"ne giden yolda toplulukların kültürel, ekonomik, siyasi bütünleşmesini hızlandırmanın yöntemleri tartışılacak.



7 bağımsız Türk devletinde "Türk Birliği Bakanlıkları"nın kurulması için Türk Birliği uyum yasaları ele alınacak. Türk Birliği müzakere maddeleri ve Türk Birliği Bakanlıkları talebi devlet başkanlarına iletilecek.



- Türk Devletleri İş Zirvesi



Etkinliğin ikinci gününde Dünya Yatırımcı ve Sanayici İş Adamları Derneği (DUYSİAD) katkılarıyla, Türk devletlerinden ve topluluklarından gelen iş adamlarının katılımıyla İş Zirvesi yapılacak.



Zirvede, ülkeler arasında iş birliğini geliştirmenin, insan, mal ve sermayenin serbest dolaşımını sağlamanın, karşılıklı ticareti kolaylaştırmanın yolları aranacak ve çözüme yönelik bir sonuç bildirisi yayımlanacak.



- 7 Yıldız Başarı Ödülleri



Kurultay kapsamında, kısa film, uzun metraj film, ses ve müzik, başarılı STK'lar, genç mucitler ve başarılı Türk iş adamı ve kadını yarışmalarını kapsayan "7 Yıldız Yarışması" da gerçekleştirilecek.



Etkinlikte 7 Türk devletinden gelen Kurultay divan üyeleri, kurultay sonucunda kabul edilen sonuç bildirisini ülkelerindeki yönetime takdim edecek.