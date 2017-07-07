Dev Türk Kurultayı
Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Ermenistan ordusunun düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Zehra bebeği hatırlatarak, "Biz o işgalci Ermenistan zihniyetine ne diyoruz?
Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Ermenistan ordusunun düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Zehra bebeği hatırlatarak, "Biz o işgalci Ermenistan zihniyetine ne diyoruz? Fark etmez Kazak Türkü müyüz, Azerbaycan mı Türkmenistan mı Kırgızistan mı Kerkük mü Ahıska Türkü mü Balkanlar mı Kıbrıs mı? 'Biz hepimiz Zehra'yız' diyoruz. Çünkü Zehra hepimizin balası, Zehra'yı acımasızca katledenler bunun ya hesabını verecek ya verecek." dedi.
TürkBirDev Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC'den temsilcilerin katılımıyla düzenlenen "Dev Türk Kurultayı", Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde yapıldı.
Kurultayda konuşan, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Ermenistan ordusunun saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Zehra bebeğin ve katledilen aile üyelerinin çığlıklarını dünyanın duymadığını vurguladı.
Zehra bebeğin Türk olduğu için görmezden gelindiğini belirten Paşayeva, şöyle konuştu:
"Biz o işgalci Ermenistan zihniyetine ne diyoruz? Fark etmez Kazak Türkü müyüz, Azerbaycan mı Türkmenistan mı Kırgızistan mı Kerkük mü Ahıska Türkü mü Balkanlar mı Kıbrıs mı? 'Biz hepimiz Zehra'yız' diyoruz. Çünkü Zehra hepimizin balası, Zehra'yı acımasızca katledenler bunun ya hesabını verecek ya verecek. O çığılıkları duymayan dünyaya da sesleniyoruz. Ne kadar duymak istemeseniz de biz bunu daha yüksek sesle duyuracağız. Sizden adalet beklemiyoruz. 'Yeter ki işgalci zihniyet yanında olmayın' diyoruz."
Yaşanan acılar ve haksızlıkları durdurmak için birliğe ihtiyaç olduğunu vurgulayan Paşayeva, Türk birliğini kurmak için bugün düne göre daha büyük şans olduğunun altını çizdi. Paşayeva, Türk birliğini kurmanın Türk milletinin, aydınlarının ve gençlerinin vazifesi ve ülküsü olması gerektiğine işaret ederek, "Türklerin büyüklüğü, büyük hayaller kurabilmeleri, büyük ülküleri olabilmesiydi. Türk birliği bizim en önemli hayalimiz ve davamız olmalıdır." dedi.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada, Avrupa ülkelerini teröre verdikleri destek konusunda eleştirdiğini anımsatan Paşayeva, "Azerbaycan'ın ağrıyan yarası Karabağ. Karabağ acısının köklerini, derinlerini biliyoruz. Oynanan oyunları biliyoruz. Bizim birliğimizin olmaması için o güçler her şeyi yapacaklar ama o oyunları bozmak, bizim elimizdedir. Çünkü tarihimizde çok iyi bir örneğimiz var. Biz ne zaman birlik olduk, tüm dünya karşımıza gelse yenemediler. Biz Çanakkale zaferini kazanan bir milletiz. Çanakkale'yi o birlik ile kazandık." ifadelerini kullandı.
"Strateji belirlenmeli"
Kırgız yazar ve siyaset adamı Cengiz Aytmatov'un oğlu, eski Kırgızistan Dışişleri Bakanı Askar Aytmatov, Türk Devletler Birliği'ne ilişkin bir amaç konuluyorsa, bu amaca gidecek yolların, stratejinin de başlatılması gerektiğini ifade etti.
Hükümetlerin, kamu kuruluşlarının, akademisyenlerin, halkın yerinin ne olduğunun iyi düşünülmesinin önemine değinen Aytmatov, kurultay kapsamında yapılan çalıştayda da bu konuların ele alındığını anlattı.
Babası Cengiz Aytmatov'un Türkiye'de geniş kitlelerce tanınmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Aytmatov, "Aytmatov ailesi olarak Türk okuyuculara, Türk milletine, kendi yazarlarını hatırladıkları için en içten şükranlarımı ifade etmek istiyorum." dedi.
Eski Devlet Bakanı Namık Kemal Zeybek, kurulacak bir Türk birliğinin Avrupa'yı korkuttuğunu ifade etti. Türk Devletler Birliğinin kurulmasını sağlamak için Türklerden yöneticilerini uyarmalarını isteyen Zeybek, "Her yerde yakasına yapışacaksınız yöneticilerin. Olması gereken Türk Devletler Birliğini kurmak, dünyanın neresinde, evrenin neresinde bir Türk varsa onun derdiyle ilgilenmektir. Atalarımız bizden bunu bekliyor." diye konuştu.
"Artık Hocalı, Bosna olmayacak"
TürkBirDev Kurucu Başkanı Sefer Özdemir, kurultayda her partiden, sivil toplum kuruluşundan, inanıştan insanların bir araya geldiğini kaydetti.
"Mesele vatan olduğu zaman Türkler 250 milyon, 7 devlet, bir millet olarak kenetlenmesini biliyoruz." diyen Özdemir, Türklerin artık kendisini ezdirmeyeceğini vurguladı. Özdemir, şöyle konuştu:
"Artık Hocalı, Bosna olmayacak, artık Irak, Suriye olmayacak, Türkiye ve diğer Türk devletlerimiz kenetlenecek. Türk Devletler Birliği adı altında muhteşem bir birlikle inşallah Birleşmiş Milletler'de veto hakkına sahip 6. güç olarak dünya sahnesine çıkacağız. Bunun ispatı da buradadır."
Ortak alfabe çağrısı
Kurultay kapsamında gerçekleştirilen TürkBilgeDev Çalıştayı Genel Koordinatörü, Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kıyal Kamchybekova Abdiraim de gazetecilere yaptığı açıklamada, çalıştayda Türk dünyasındaki sorunlar ve çözüm önerilerini tartıştıklarını söyledi.
Kültürel bağların güçlendirilmesi için dilin önemli olduğunu vurgulayan Abdiraim, ortak alfabeye yönelik bugüne kadar yürütülen çalışmaların yetersiz kaldığına işaret etti. Abdiraim, "Biz Oğuz Türkçesi konuşanlara, Türkiye Türkçesi konuşanlara, Kırgızca ve Kazak Türkçesi'ni öneriyoruz. Orta öğretimden itibaren gerekirse Türk lehçeleri ders olarak okutulmalı." dedi.
Kırgızistan, Orta Asya, Kazakistan'da da Oğuz Türkçesi'nin okutulmasını öneren Abdiraim, şöyle devam etti:
"Bu şekilde karşılıklı anlaşılabilirliği sağlayabiliriz. Bir Kazak Türkü, Kırgız Türkü alfabede farklılık olmadan Yahya Kemal'i, Nazım Hikmet'i, Orhan Veli'yi, Mehmet Akif Ersoy'u okuyabilmeli, tersine Türkiye'deki Türk kardeşlerimiz bir alfabe farklılığı olmadan Cengiz Aytmatov'u ya da Manas Destanı'nı Kırgız Türkçesi ile okuyabilmeli. Ayrıca Şokan Valihanov'u, Abay Kunanbayev'i Kazak Türkçesi ile okuyabilecekleri bir birlik alfabesi istiyoruz."