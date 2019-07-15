Dev Türk Bayrağı 15 Temmuz'da göndere çekildi

Törene Batman Valisi Hulusi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Rektörümüz Prof. Dr. Aydın Durmuş, Adli ve idari protokol üyeleri, STK temsilcileri, Üniversitemiz personeli ve öğrencileri katıldı.

Bayrak töreninde konuşan Rektörümüz Durmuş, "Bugün ve her dakika 15 Temmuz Ruhu ile Üniversitemiz Batı Raman Kampüsü'nde ilelebet dalgalanmak üzere yapımı gerçekleştirilen Şanlı Türk Bayrağı'mızı göndere çekmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız." dedi.

Rektörümüz Durmuş: Bayrakları Bayrak Yapan Üstündeki Kandır

Türk bayrağının şeklinin Anayasamızın 3. Maddesinde belirtildiğini ifade eden Rektörümüz Durmuş, "Bayrağımız, ulusumuzun şeref simgeleri olan ay ve yıldızı ile dünyada Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu büyük bir inançla simgeleyen abidedir. Öyle ki; ''Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır." dizesindeki satırlar Türk Bayrağı'nın tarihine hitaben yazılmıştır." dedi.

Rektörümüz konuşmasında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal!" dizeleri, Mustafa Kemal'in bayrak, vatan ve İstiklal Marşı'nın ayrılmaz bir bütün olduğu görüşünü, "Bayrak, bir ulusun onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez." dizeleri

Yüce devletimizin bekasının simgesi olan Şanlı Bayrağımızın ilelebet dalgalanmak üzere göndere çekilmesinin hayırlara vesile olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım."

Bugün çok önemli ve anlamı bir günde ay yıldızlı bayrağımızı bu güzel coğrafyanın mustesna bir köşesine dikmek üzere toplandıklarını ifade eden Batman Valisi Hulusi Şahin, "Öncelikle böylesi bir çalışmayı yaptıkları için sayın rektörümüze ve üniversite yönetimine teşekkür ediyorum. " dedi.

Valimiz Hulusi Şahin konuşmasında Şunları kaydetti:

"Sayın Rektörümüz Bayrağımızın teknik detaylarını verdi. Bende manasından bahsedeyim. Biliyorsunuz hilal bizim sembolümüz, niye hilal, niye dolunay değil. Dolunay daha bütün, daha çok tercih edilmesi gerekir değil mi? Aslında hilal kelimesi ile alakalı bir anlam bu. Çünkü hilal kelimesi ile Allah kelimesi ebced hesabına göre aynı sonuca varıyor. Yani biz hilal dediğimizde Allah diyoruz. Yani tevhit inancı. Müslümanlığın sembolü. O yüzden üç hilal Osmanlı'nın bir önceki bayrağı idi. Yani üç kıtaya Allah'ın kelamını yaydık, mesaj buydu. Hilal böylesi bir manevi anlamı olduğu için bayrağımızı biz kutsal sayarız. Bizim için kutsallığı başka toplumların bayraklarına atfettikleri değerden çok daha ötedir. Örneğin Amerikalılar tişörtlerine, masa örtülerine hatta mayolarına bayraklarını koyuyorlar ve bunda bir beis görmüyorlar. Hâlbuki biz bayrağımızı yere düşürmeyiz. Sebebi ona yüklediğimiz anlamda yatıyor." Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır. Toprak onun için ölen varsa vatandır." diyor ya şair. Biz ona baktığımız zaman inancımızı hatırlıyoruz. Biz bayrağa baktığımız zaman milli birliğimizi hatırlıyoruz, vatanımızı hatırlıyoruz. Biz bayrağımıza baktığımız zaman onun uğrunda şehit olan milyonları hatırlıyoruz. Sadece birinci dünya harbinde üç milyon şehit verdik,topraklarımızı savunmak için. Bayrak için biz canımızı veririz. Bir an da düşünmeyiz. Bunu en son 15 Temmuz'da gördük. Her gün yaşıyoruz. Daha yeni Hakkâri'de üç şehit verdik.Bayrak için veriyoruz. Bayrağımız için veriyoruz ve hedefimizde ay yıldızlı bayrağımızın topraklarımız üzerinde ilelebet dalgalanmasıdır. Birliğimizin bütünlüğümüzün sembolü olan Ay Yıldızlı Türk Bayrağı'mızı bu güzel kampüse yerleştirdikleri için tekrar üniversitemize teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Türkiye'nin 4. büyük 96m²'lik dev bayrağı, 42 metrelik göndere çekildi.

Kaynak: Bültenler