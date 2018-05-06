Dev Turizm Gemileri Rotayı Yeniden Türkiye'ye Çevirdi

2018'de gelmeyeceklerini açıklayan dünyanın en büyük cruise şirketleri rotayı yeniden Türkiye'ye çevirdi. Royal Caribbean cruise şirketinin en lüks gemileri arasında yer alan Azamara Journey, 15 Mayıs'ta çoğunluğunu İngiliz ve ABD'lilerin oluşturduğu gemisiyle Kuşadası Limanı'na yanaşacak.

GELMEME KARARINDAN VAZGEÇTİLER, TURİST AKACAK

2017'de daha çok küçük gemilerin uğradığı Türk limanları, yine dev gemilerin rotasına girdi. Daha önce 2018'de Türkiye'ye gelmeyeceklerini duyuran şirketler de 2018 yılında gemilerini Türk limanlarına yanaştıracak. Bu yıl Türkiye'ye gelmesi beklenen cruise turisti sayısının 400 bini aşması hedeflenirken, sektör temsilcileri asıl toparlanmanın 2019 ve 2020'de yaşanacağını belirtiyor.

ÇOĞUNLUĞU ABD'Lİ VE İNGİLİZ TURİSTLER

Dünyanın en büyük cruise şirketleri arasında yer alan Royal Caribbean International'a ait olan Azamara Journey isimli ultra lüks geminin 15 Mayıs'ta 850 yolcusuyla Kuşadası Limanı'na yanaşacağı öğrenildi.

Hürriyet'te yer alann habere göre; yolculara Efes'te klasik müzik konseri verileceğine de dikkat çekildi. Dünyadaki en butik ve ultra lüks gemiler arasında yer alan Azamara Journey'in 191 metre uzunluğunda olan geminin kişi başı fiyatlarının 5 bin ile 10 bin dolar arasında değiştiğine dikkat çeken Royal Caribbean Cruise Türkiye İletişim ve Pazarlama Direktörü Cihangir Canıyılmaz, gemide 2 yolcuya bir personelin hizmet verdiğini söyledi.

Canıyılmaz, "Bu yıl Royal Caribbean'ın Türkiye ye ilk seferi olacak. Gemideki yolcuların çoğunluğunu İngiliz ve ABD'li turistler oluşturuyor. Gemi 9 gece 10 günlük bir seyahat programı vardı. Kuşadası ara duraklardan biri oldu. Şirketimizin 2019'da daha çok gemisi Türkiye'ye gelecek. Ancak 2020 yılı cruise sektörü için çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN TEŞVİKİ İŞE YARADI, İSTANBUL'DAKİ LİMAN BİR AN ÖNCE TAMAMLANMALI"

Cruise gemilerinin Türkiye'ye gelmesinin çok büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Tura Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Erkunt Öner, "Curise sektörü son birkaç yıldır kötü dönemlerden geçti. Ancak yavaş yavaş geri dönüş başladı. 2019 ve özellikle 2020'de çok büyük geri dönüşler olmasını bekliyoruz. Royal Caribbean'ın en lüks gemilerinden biriyle Türkiye'ye gelecek olması sevindirici bir gelişme. Daha önce de MSC Cruise 2019'da yeniden Türkiye seferlerine başlayacağını açıklamıştı. Devletin vermiş olduğu cruise desteklerinin de çok büyük faydası olacak. Ancak İstanbul'daki limanının bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Çünkü cruise gemilerinin rotaları birkaç yıl önceden belirleniyor. Eğer liman bir an önce biterse İstanbul için çok büyük faydası olacaktır" diye konuştu.

BİR YOLCU BİN EURO HARCIYOR

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre cruise yolcularının yüzde 80'i limana yanaştıktan sonra turlara katılıyor. Türkiye'ye günübirlik gelen turistler özellikle İstanbul'da kişi başı 400 Euro'yu aşan harcamalar yapıyor. Eğer Türkiye'de konaklama yapılıyorsa bu rakam en az 1000 Euro'ya kadar çıkıyor.

306 BİN TURİST GELDİ

Cruise turizminde Türkiye 2013 yılında 2.2 milyon turistle cruise pazarından yüzde 10 pay almış. Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü verilerine göre 274 gemi Türkiye'ye gelmişti. Ancak 2017'de 307 gemi ve 306 bin turist rakamı yakalanmıştı. Norwegian Cruise Line'ın 2018 sezonundan itibaren Kuşadası, Holland America Line'ın ise 2020 yılından itibaren Türkiye limanlarını rotalarına eklemesine karar verdiği de geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

MSC, ANTALYA VE İZMİR İLE BAŞLIYOR

2015'te her hafta 3 gemilerinin Türkiye'ye geldiğini ifade eden MSC Türkiye Genel Müdürü Necla Tuncel de şunları söyledi:

"Ancak gemilerin gelmesine ara vermek zorunda kalmıştık. 2019'dan itibaren Antalya ve İzmir'e yeniden seferlere başlayacağız. 2020'den itibaren ise bunun artarak devam etmesini bekliyoruz. MSC'nin Türkiye'de kargo ve liman yatırımları da var. Türkiye için gelecekte de yatırım planları devam ediyor. Türkiye'den tamamen çekilmek gibi bir plan hiç olmadı."