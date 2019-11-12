Dev turist otele kabul edilmedi
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Dev turist otele kabul edilmedi

Afgan turist Sher Khan, maç izlemek için gittiği Hindistan'da 2 metre 49 santimlik boyu nedeniyle otellere kabul edilmeyince polis karakoluna sığındı.

12.11.2019 14:11 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:16
Dev turist otele kabul edilmedi

Afgan Sher Khan, maç izlemek için gittiği 'da 2 metre 49 santimlik boyu nedeniyle otellere kabul edilmeyince karakoluna sığındı.


Kriket maçı izlemek için Hindistan'a giden 2 metre 49 santim boyundaki Afgan turist, maçın oynanacağı Lucknow kentinde otellere kabul edilmedi. Boyu nedeniyle turisti görmeye gelenlerin otellere akın etmesi otel görevlilerine zor anlar yaşattı. Otellerden ret yanıtı alan Khan, çareyi karakola sığınmakta buldu. Polisler tarafından bir otele yerleştirilen Khan, yine de rahat nefes alamadı. Konakladığı otele yüzlerce kişinin akın etmesi hem otel müdürüne hem de diğer turistlere zor anlar yaşattı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA
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