Dev trafo kontrollü bir şekilde taşındı
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Dev trafo kontrollü bir şekilde taşındı

Dev trafo kontrollü bir şekilde taşındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dev elektrik trafosunu taşıyan uzun ve geniş araç Adıyaman'da kontrollü bir şekilde ilerleyebildi.

Dev elektrik trafosunu taşıyan uzun ve geniş araç Adıyaman'da kontrollü bir şekilde ilerleyebildi.

Şanlıurfa istikametinden Gaziantep istikametine ilerleyen uzun araç, trafik polislerinin kontrolünde zaman zaman trafik akışı durdurularak ilerledi. Üzerinde elektrik üretim trafosu taşıdığı öğrenilen uzun ve geniş araç, özellikle kavşaklarda geçişte zorlandı. Üzerine yüklenen trafo 120 tekerli özel araç kamyonlar tarafından çekildi.

Adıyaman Gölbaşı karayolundan, Besni ilçesi istikametine giden uzun ve geniş araç Gaziantep istikametine doğru ilerledi. - ADIYAMAN

Dev trafo kontrollü bir şekilde taşındı
Dev trafo kontrollü bir şekilde taşındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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