Dev teknoloji şirketlerine "tekelcilik" soruşturması

21.08.2019 11:08

ABD Adalet Bakanlığının aralarında Google'ın sahibi olan Alphabet, Amazon, Apple ve Facebook'un da bulunduğu dev teknoloji şirketlerine soruşturma açmaya hazırlandığı bildirildi.

The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, ABD Adalet Bakanlığı, soruşturma kapsamında büyük teknoloji şirketlerinin pazar güçlerini kullanarak rekabeti etkileyip etkilemediğini araştıracak.

New York Başsavcısı Letitia James, yaptığı açıklamada başsavcıların büyük teknoloji şirketlerinin sahip olduğu veri konusunda endişeli olduğu ve kullanıcı mahremiyetini tehlikeye atan rekabete aykırı eylemlerinden dolayı büyük teknoloji şirketlerini sorumlu tutacağını belirtti.

ABD Adalet Bakanlığı, temmuzda büyük teknoloji firmaları hakkında "araştırma, sosyal medya ve online perakende satış" gibi konularda rekabete aykırı uygulamaları sebebiyle soruşturma açılacağını belirtmişti.

Dijital sömürgecilik ve Silikon Vadisi

Geçen ay AA'ya konuşan Yale Üniversitesi'nde konuk araştırmacı olarak görev yapan Michael Kwet, silikon vadisinin dev şirketlerinin tüm dünyada eğlence ve e-ticaret gibi pek çok alanda tekelleşerek dijital sömürgeciliğe neden olduğunu anlatmıştı. Google, Amazon, Facebook, Apple ve Microsoft'tan oluşan beşlinin değerinin 4 trilyon doları aştığına dikkati çeken Kwet, dev teknoloji şirketlerinin veriler üzerinden insanların her hareketini takip ettiğini söylemişti.

