Dev Şirketlerin Hedefi 1 Trilyon Dolar

Halka açık küresel şirketlerin değerleri yükselirken hedefleri de aynı doğrultuda artıyor. ABD merkezli firmalar değer hedeflerini 1 trilyon dolar olarak görüyor.



Halka açık küresel şirketlerin değerleri dudak uçuklatan rakamlara ulaştı. Şimdi sıradaki hedef 1 trilyon dolar olarak görülüyor. ABD merkezli bir çok şirket bu hedefe ulaşmaya yakın görünüyor, lakin en yakın görünen şirket değeri yaklaşık 900 milyar değere sahip Apple şirketi. Microsoft, Google, Facebook, Tesla gibi dev firmalar da hedefe çok uzak olmasa da bir diğer şirket Amazon hedefe ulaşmada uzak sayırmayacağı öngörülüyor.



Apple'ın 1 trilyon dolarlık değere ulaşabilmesi için hisselerinde yüzde 13'lük bir artış yeterli olacak. Geçen yıl hisseleri çıkardığı ürünlerle yüzde 45 yükselen Apple son telefonu iPhone X ile fiyatından dolayı beklenilen satışlara ulaşamayıp hisseleri yatay seyirle devam ediyor.



Piyasa değeri sıralamasında gerilerde yer alan Amazon'da ise durum biraz daha farklı. Yatırım bankası Morgan Stanley olmak üzere pek çok yatırım uzmanı ve sektör yetkilisi Amazon'un 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket olabileceğini belirtiyorlar. 2017'de hisseleri yüzde 58 yükselen Amazon, 572 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Yani hedefe en yakın şirket Apple'ın 312 milyar dolar gerisinde.Amazon'un 2018'de 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşabilmesi için hisselerinde yüzde 75'lik bir prim yaşanması gerekiyor. Çok zor görülecek bir durum olsa da Morgan Stanley'e göre mümkün olması olası görülüyor. Amazon'un 1 trilyon dolar yarışında ipi göğüslemesi için hem 2017'deki yüzde 60'lık yükselişten daha iyi bir performans sergilemesi, hem de Apple hisselerindeki yatay seyrin sürmesi gerekiyor.



Ayrıca, Suudi Arabistan'ın halka açık olmayan petrol şirketi Aramco'nun piyasa değerinin 2 trilyon doların üzerinde olduğu belirtiliyor. - İSTANBUL