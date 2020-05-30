Dev silonun içinde çalışırken üzerlerine demir plaka düştü
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Dev silonun içinde çalışırken üzerlerine demir plaka düştü

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, çelik silo ve tank üreten bir fabrikada vince bağlı silonun 1,5 metre yükseklikten düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Dev silonun içinde çalışırken üzerlerine demir plaka düştü
30.05.2020 17:37 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:41

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, çelik silo ve tank üreten bir fabrikada vince bağlı silonun 1,5 metre yükseklikten düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Olay, Orhangazi'de çelik silo ve tank üreten karbonsan fabrikasında meydana geldi. Üretimi tamamlanmak üzere olan büyük bir silonun içinde İlhan Sekmen (38) ve Ozan Demircan'ın (23) çalıştıkları sırada vince bağlı silo 1,5 metre yükseklikten düştü. Silo içindeki demir plakaların üzerine düştüğü 2 işçi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 işçi, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. İlhan Sekmen ve Ozan Demircan'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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