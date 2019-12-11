'Dev siber saldırıya hedef olan' İran'da 15 milyon kişinin banka bilgileri çalındı iddiası
İran'da petrol fiyatlarına getirilen zamlardan sonra başlayan eylemler sırasında milyonlarca kişinin banka bilgilerinin de hacklendiği iddia edildi
İran'da petrol fiyatlarına getirilen zamlardan sonra başlayan eylemler sırasında milyonlarca kişinin banka bilgilerinin de hacklendiği iddia edildi.
İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, ülkedeki elektronik devlet sistemi (e-devlet) altyapısının da yabancı bir devlet tarafından organize ve büyük çapta bir siber saldırıyla hedef alındığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle