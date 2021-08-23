Dev şehir hastanesinde sona yaklaşılıyor

Dev şehir hastanesinde sona yaklaşılıyor Kocaeli Şehir Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor Yapımı büyük ölçüde tamamlanan ve yılsonuna kadar hizmete açılması planlanan Kocaeli Şehir Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Dev şehir hastanesinde sona yaklaşılıyor

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor

KOCAELİ - Yapımı büyük ölçüde tamamlanan ve yılsonuna kadar hizmete açılması planlanan Kocaeli Şehir Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi sınırlarında, TEM Otoyolu'nun kenarında 350 milyon avroluk yatırımla 20 Mayıs 2015 tarihinde temeli atılan Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü'nün yapım çalışmaları sürüyor. Kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında 368 bin 648 metrekarelik alanda yapımı hızla devam eden Kocaeli Şehir Hastanesi, bünyesindeki 6 farklı hastane ile Marmara Bölgesi'nin sağlık merkezi olacak. 350 milyon avroluk yatırımla Kocaeli tarihinin en büyük sağlık yatırımı olacak olan hastane, bittiğinde kente sağlık sektörünün yanında birçok alanda katma değer sağlayacak. Toplam bin 207 yatak kapasiteli olarak inşa edilen hastanenin, yılsonuna kadar hizmete açılması hedefleniyor. Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı hastane havadan görüntülendi.

4 bin 788 kişinin çalışacağı hastanede günde 15 bin kişiye hizmet verilecek

4 bloktan oluşacak olan Kocaeli Şehir Hastanesi içinde 494 yataklı bölge hastanesi, 116 yataklı onkoloji hastanesi, 246 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi, 124 yataklı kalp damar hastalıkları hastanesi, 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi ve 100 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi yer alacak. Farklı hizmetlerin yüksek teknolojik cihazlarla sunulacağı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde toplam 4 bin 788 kişinin çalışması planlanıyor. Laboratuvar ve görüntüleme, ameliyathane, yoğun bakım kapasiteleri ile bölgedeki sağlık hizmetlerindeki yoğunluğu azaltması beklenen hastanede, günde bin 200'ü yatan hasta olmak üzere 15 binden fazla kişiye hizmet verilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber