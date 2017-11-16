Dev Satın Almada İşlem Tamam

2015'teki muhasebecilik skandalının ardından işlerini düzene koymaya çalışan Toshiba, bir süredir belirli bölümlerinin kapısını tek tek kapatıyor.



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Sony, firmanın sensör işini 2015'te 155 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Bain Capital ise Toshiba'nın NAND flaş bellek bölümünü 18 milyar dolar karşılığında henüz satın almıştı. Şimdi ise Toshiba, TV bölümünü yaklaşık 113 milyon dolara Hisense'e sattığını duyurdu.



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Raporlar, Toshiba'nın bu satışlarla nükleer reaktör işinde ettiği zararları telafi etmek istediğini söylüyor. ABD'de nükleer reaktörler inşa eden firmanın işi, 2011'de yaşanan Fukushima felaketinin ardından ciddi derecede yavaşladı. Firmanın ABD'deki nükleer işlemleri, bu senenin başında iflas kararı almıştı.



Bu arada TV bölümünü satan tek Japon teknoloji firması Toshiba değil. Tayvanlı elektronik üreticisi Foxconn, Mart 2016'da Sharp'ı 3,5 milyar dolarlık bir meblağ karşılığında satın almıştı. Ancak Sharp bundan bir yıl önce Meksika'daki tesislerini 23,7 milyon dolara Hisense'e satmış ve kendi adıyla TV üretme hakkını Hisense'e vermişti. Foxconn'un bir parçası olan Sharp, Foxconn'un külüstür televizyonları nedeniyle şu sıralar bu hakları geri almaya çalışıyor.



