Macera Parkındaki Dev Salıncaktan Düşen Cezayirli Kadının Öldüğü Anlar Kamerada
Kocaeli'nde bir macera parkında, Cezayir uyruklu bir kadın, bindiği dev salıncaktan havaya doğru çekilip, bırakıldıktan sonra düşerek, yaşamını yitirdi. Yapılan incelemede, emniyet kemerinin tam takılı olmadığı anlaşıldı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki macera parkında, Cezayir uyruklu A.B. isimli kadın, bindiği dev salıncaktan havaya doğru çekilip, bırakıldıktan sonra düşerek, yaşamını yitirdi. Emniyet kemerinin tam takılmaması nedeniyle zemine çakılan kadının düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
"KASK TAKMAK İSTEMEDİ"
Olay, 10 Ağustos günü Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye Mahallesi'ndeki macera parkında meydana geldi. İstanbul'dan ailesiyle Türkiye'ye gelen Cezayirli A.B., aynı anda 3 kişinin alınabildiği dev salıncağa bindi. 18 metre yüksekliğindeki salıncağa tek başına alınan A.B., iddiaya göre, kask takmak istemedi.
EMNİYET KEMERİNİN TAM TAKILMADIĞI ANLAŞILDI
Cezayirli turist kadın çelik halatla yukarı doğru çekilmeye başlandı. Kancanın bırakılmasıyla aşağı yönelen salıncaktan düşen A.B., zemine çakıldı. Çevredekiler, büyük korku yaşarken, salıncaktan düşen kadın için sağlık ekibi istendi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, A.B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan kontrolde, A.B.'nin kemerinin tam takılmadığı anlaşıldı.
MACERA PARKI MÜHÜRLENDİ
Olay yerinde inceleme başlatılırken, ruhsatının olmadığı belirlenen macera parkı mühürlendi. Cezayirli A.B.'nin ailesinin şikayette bulunmadığı öğrenilirken, oyun aletlerini işleten kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan A.B.'nin dev salıncaktan düşmesi anı, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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NEDEN İNSANLAR BÖYLE BOŞ VE ANLAMSIZ ŞEYLERE HEVES EDER Kİ ?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Macera parkının ruhsatı yok, belediyenin denetimi yok, rüşvet yiyen görevliler ve bir can gitti! Şimdi dünya malı sizi kurtarsın bakalım kurtarabilecek mi, eğer vicdan varsa vefat eden kadını düşünür pişmanlık duyarsın yoksa zaten yine aynı teraneye devam edersiniz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır