Dev rüzgar türbini kanatları Sinop'a getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dev rüzgar türbini kanatları Sinop'a getirildi

Dev rüzgar türbini kanatları Sinop'a getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sinop'un Boyabat ilçesinde kurulacak rüzgar enerji santralinin kanatları getirilmeye başladı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde kurulacak rüzgar enerji santralinin kanatları getirilmeye başladı. İzmir'den getirilen dev rüzgar türbini kanatlarının tırlarla ilçe merkezinden geçişi ilgi uyandırdı.

Her biri 75 metre uzunluğundaki üç kanat parçasını taşıyan tırlar Boyabat ilçe merkezinden geçerek kurulumun yapılacağı bölgeye ilerledi. Geçiş sırasında yolda 200 metreyi aşan kuyruk oluştu. Polis ekipleri tırların geçişi sırasında güzergahta önlem aldı. Dev kanatların geçişini, sürücüler ile çevredekiler ilgiyle takip etti. Kanatların Boyabat ilçesinde kurulacak "Fener Rüzgar Enerjisi Santrali" projesi için getirildiği öğrenildi.

Gerze ve Boyabat'a rüzgar santralleri kurulacak

Sinop'un Gerze ilçesinde "Hamsi Rüzgar Enerjisi Santrali", Boyabat ilçesinde de "Fener Rüzgar Enerjisi Santrali" projeleri kapsamında 2012 yılında ölçümlere başlandı. Her iki proje için 2021 yılında üretime geçilmesi planlanıyor. 2 hafta önce de 3 dev kanatın tırlarla Sinop'a taşındığı yansımıştı. - SİNOP

Dev rüzgar türbini kanatları Sinop'a getirildi
Dev rüzgar türbini kanatları Sinop'a getirildi
Dev rüzgar türbini kanatları Sinop'a getirildi
Dev rüzgar türbini kanatları Sinop'a getirildi
Dev rüzgar türbini kanatları Sinop'a getirildi
Dev rüzgar türbini kanatları Sinop'a getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Veysel Eroğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Selçuk Balcı Erkan Petekkaya
Spor Mert Günok Burak Yılmaz Merih Demiral Rıza Çalımbay Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dev rüzgar türbini kanatları Sinop'a getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 20:42:00. #1.16#

title