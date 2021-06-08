Dev rüzgar türbini kanatları Sinop'a getirildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde kurulacak rüzgar enerji santralinin kanatları getirilmeye başladı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde kurulacak rüzgar enerji santralinin kanatları getirilmeye başladı. İzmir'den getirilen dev rüzgar türbini kanatlarının tırlarla ilçe merkezinden geçişi ilgi uyandırdı.

Her biri 75 metre uzunluğundaki üç kanat parçasını taşıyan tırlar Boyabat ilçe merkezinden geçerek kurulumun yapılacağı bölgeye ilerledi. Geçiş sırasında yolda 200 metreyi aşan kuyruk oluştu. Polis ekipleri tırların geçişi sırasında güzergahta önlem aldı. Dev kanatların geçişini, sürücüler ile çevredekiler ilgiyle takip etti. Kanatların Boyabat ilçesinde kurulacak "Fener Rüzgar Enerjisi Santrali" projesi için getirildiği öğrenildi.

Gerze ve Boyabat'a rüzgar santralleri kurulacak

Sinop'un Gerze ilçesinde "Hamsi Rüzgar Enerjisi Santrali", Boyabat ilçesinde de "Fener Rüzgar Enerjisi Santrali" projeleri kapsamında 2012 yılında ölçümlere başlandı. Her iki proje için 2021 yılında üretime geçilmesi planlanıyor. 2 hafta önce de 3 dev kanatın tırlarla Sinop'a taşındığı yansımıştı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı