Dev Projenin Kaba İnşaatı Tamamlandı

Osmangazi'nin planlı yerleşim merkezlerinden biri olan Demirtaş'ta yapımı hızla devam eden kültür merkezi ve yeni meydan ile birlikte bölge yepyeni bir kimlik kazanacak. Modern mimarisi ve estetik görünümü ile dikkat çeken projenin yüzde 50'lik kısmı tamamlandı. Meydan ve kültür merkezi ile birlikte toplam 15 bin metrekarelik bir alanı kapsayan dev proje, tamamlandığında Demirtaş'a değer katacak.

Toplam inşaat alanı 7 bin 840 metrekare olan kültür merkezi, bodrum artı 3 kattan oluşuyor. Kültür merkezinde alışveriş alanları, PTT, 2 adet muhtarlık, toplantı salonları, atölyeler, ofisler, nikah ve sergi salonları, kafeterya, park ve dinlenme alanları, 82 araçlık otopark, yürüyüş yolları, sosyal ve kültürel aktivite alanları yer alacak. Çatı üst kaplaması ve teras izolasyonları tamamlanan Demirtaş Kültür Merkezi'nde çevre düzenleme perdeleri, fibrobeton cephe kaplama ve mekanik-elektrik tesisat çalışmaları devam ediyor.

Bursa'ya değer katacak projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Geçtiğimiz yıl Aralık ayında temeli atılan kültür merkezi ve meydan inşaatı, büyük bir hızla devam ediyor. Proje kapsamında kaba inşaat çalışmaları tamamlandı. Projelerimizi hayata geçirirken aynı zamanda yeni merkezler ve meydanların olmasına önem veriyoruz. Kültür merkezi, cami ve meydan ile birlikte bu bölgeyi çok rahatlatmış olacağız. Çevre düzenlemesiyle birlikte burası güzel bir görünüme kavuşacak. Demirtaş için hayırlı olsun" dedi.