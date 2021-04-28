Dev projenin ihalesi 31 Mayıs'ta yapılacak
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Dev projenin ihalesi 31 Mayıs'ta yapılacak

Dev projenin ihalesi 31 Mayıs'ta yapılacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli ve Gebze markalarına değer katacak bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvadı.

İstanbul Fatihi Sultan Mehmed Han'ın vefat ettiği Gebze Hünkâr Çayırı, cazibe merkezi haline getirilecek. Büyükşehir tarafından hazırlanan proje kapsamında 31 Mayıs Pazartesi günü ihalenin ilk oturumu yapılacak.

155 DÖNÜMLÜK ALANDA

Gebze ilçesi Çayırova Mahallesi 4 ada 40 sayılı parsel üzerinde yaklaşık 155 dönümlük alanda yer alan Hünkâr Çayırı'na yapılacak proje kapsamında müze içerik projesinin konsepti ile örtüşecek bir mimari yaklaşım sergilenecek.

MÜZE KONSEPTİ OLACAK

Proje alanında; ilave donatıları dahil olmak üzereyaklaşık 4200 metrekarelik kapalı alanıyla Fatih Sultan Mehmed Han Müze binası, 1250 metrekarelik açık alan üzerinde Hünkar Çadırı grubu, 1250 metrekarelik açık alan üzerinde Sadrazam Çadırı grubu ve 500 kişilik kafeterya yer alacak.

MİLLET BAHÇESİ NİTELİĞİNDE OLACAK

Mevcutta yer alan namazgah ve çeşme yapılarının restore edileceği proje kapsamında çocuk oyun alanları, otoparklar ve millet bahçesi niteliğinde rekreasyon alanları bulunacak.

PROJENİN HEDEFLERİ

Hünkar Çayırı'nın tarihi önemine uygun bir alan haline getirilmesi sağlanacak proje kapsamında Kocaeli ve Gebze'nin bilinirliği artıracak kültür ve eğlence alanları oluşturulacak. Hem ulusal hem de uluslararası çapta marka değeri yaratacak proje ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisi çekilecek. Proje ile Fatih Sultan Mehmed Han'ın hayatı ve yaptıkları şimdiki ve gelecekteki kuşaklara aktarılacak.

Kaynak: Bültenler

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