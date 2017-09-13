Dev platform Çanakkale Boğazı'ndan geçti



ÇANAKKALE - İspanya'nın Las Palmas Limanı'ndan Romanya'nın Constanta (Köstence) limanına giden Bahama bayraklı 'SCARABEO 9' adlı petrol arama platformu Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

İspanya'nın Las Palmas Limanı'ndan Romanya'nın Constanta (Köstence) limanına giden 115 metre boyunda, 78 metre genişliğinde, 57 metre yüksekliğinde, 36 bin 863 gross ağırlığındaki Bahama bayraklı 'SCARABEO 9' petrol arama platformu Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Saat 13.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaşan 'SCARABEO 9' adlı petrol arama platformu, boğazı geçerek, Marmara Denizi'ne açıldı.

Geminin geçişi esnasında, "Kurtarma-1", "Kurtarma-9" ve "Kurtarma-10" römorkörleri refakat etti.

Platformun geçişi esnasında, Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak deniz trafiğine kapatıldı.