Dev pitonla yapılan gösteri korkuttu

29.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:32

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kadının 3 metrelik dev pitonla yaptığı gösteri nefes kesti.



Gazibey Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen sirk gösterisi yoğun ilgi gördü. Gösteride bir kadın, kafesten çıkardığı yaklaşık 3 metre uzunluğundaki dev pitonla gösteri yaptı. İzleyiciler gösteriyi zaman zaman çığlık atarak izledi.



Yılanı boynuna ve beline dolayan kadın, dikkatle seyredildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA