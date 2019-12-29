Dev pitonla yapılan gösteri korkuttu
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Dev pitonla yapılan gösteri korkuttu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kadının 3 metrelik dev pitonla yaptığı gösteri nefes kesti.

29.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:32
Dev pitonla yapılan gösteri korkuttu

'ın ilçesinde bir kadının 3 metrelik dev pitonla yaptığı gösteri nefes kesti.


Gazibey Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen sirk gösterisi yoğun ilgi gördü. Gösteride bir kadın, kafesten çıkardığı yaklaşık 3 metre uzunluğundaki dev pitonla gösteri yaptı. İzleyiciler gösteriyi zaman zaman çığlık atarak izledi.


Yılanı boynuna ve beline dolayan kadın, dikkatle seyredildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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