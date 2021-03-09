Dev petrol tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçti
09.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:34
İstanbul Boğazı'ndan 274 metre uzunluğundaki ham petrol tankeri geçiş yaptı.
İstanbul Boğazı'ndan 274 metre uzunluğundaki ham petrol tankeri geçiş yaptı.
Liberya bandıralı 274 metre uzunluk ve 84 bin 29 groston ağırlığındaki "SCF Samotlor" isimli ham petrol tankeri, İstanbul Boğazı'ndan geçti.
"SCF Samotlor" isimli dev gemiye, boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkör de eşlik etti.
Tanker geçerken, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, güvenlik amacıyla kontrollü şekilde gerçekleştirildi.
Rusya'nın Novorossiysk Limanına doğru seyrini sürdüren petrol tankerinin geçişi, Beykoz kıyılarından görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür