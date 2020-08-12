DEV PETROL PLATFORMU İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ Hasan YILDIRIM-Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL-İsa ALMAÇAYIR / PANAMA bandralı dev petrol platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldıİstanbul Boğazı'ndan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli petrol platformu geçiyor.

Hasan YILDIRIM-Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL-İsa ALMAÇAYIR/ PANAMA bandralı dev petrol platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı

İstanbul Boğazı'ndan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli petrol platformu geçiyor. Dev platform saat 06.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. GSP Saturn'e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler de eşlik etti. Platform, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçerken havadan da görüntülendi. Gemi yaklaşık 8 saatlik ilerleyişin ardından Karadeniz'e açıldı.

Kaynak: DHA