Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
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Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor Panama bayraklı dev petrol platformu 'GPS Saturn"un, İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan drone kamerası ile görüntülendi.

12.08.2020 11:53 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:08

Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

İSTANBUL - Panama bayraklı dev petrol platformu 'GPS Saturn"un, İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan drone kamerası ile görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki "GSP Saturn" isimli petrol platformunu çeken gemi, sabah Karadeniz'e geçmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Platformun Marmara Denizi'nde ilerleyişi sürüyor. Panama bayraklı GSP Saturn'e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler eşlik ediyor. 3 kıyı emniyeti römorkörü tarafından halatlar ile çekilen platform, 2 römorkör yardımı ile de arkasından ittiriliyor. Platformun boğaz geçişini önümüzdeki saatlerde tamamlaması planlanıyor.

Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Kaynak: İHA

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