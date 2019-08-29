Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendi

Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendi

Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendiİSTANBUL - Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki dev petrol arama platformu, "Scarabeo 9"nun İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülendi.

29.08.2019 13:04
Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendi

Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki dev petrol arama platformu, "Scarabeo 9"nun İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülendi.

Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan yola çıkan 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu, Kocaeli'de yapılan bakım onarım çalışmalarının ardından İstanbul'a ulaştı. Karadeniz'e açılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan dev platform, havadan görüntülendi. Dev platformun 15

Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği o anlar, ilginç görüntüler oluşturdu. Geminin İstanbul Boğazı geçişi sürüyor.

Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendi
Kaynak: İHA
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