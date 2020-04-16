Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" Çanakkale Boğazı'nda Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu "Scarabeo 9", Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı.

Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu "Scarabeo 9", Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı.

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan gelen ve İspanya'nın Kartegena Limanı'na giden 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9", saat 07.30'da kuzey yönden boğaza giriş yaptı.

Yaklaşık 2,5 saatte Çanakkale önlerine ulaşan platformun geçişi nedeniyle boğaz tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4", "Kurtarma-10" ve "Nazım Tur" römorkörleri ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye botunun yanı sıra sahil güvenlik ekiplerinin refakat ettiği platformun geçişinin tamamlanmasının ardından boğaz trafiği normale dönecek.

Kaynak: AA