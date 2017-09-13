Dev Petrol Arama Platformu Çanakkale Boğazı'nda

Dev petrol arama platformunun geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Dev Petrol Arama Platformu Çanakkale Boğazı'nda

Dev petrol arama platformunun geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Kaynak: Dunya.com