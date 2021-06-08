Dev palmiye ağacı alev topuna döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dev palmiye ağacı alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin - Haberler | 3. Sayfa

- Dev palmiye ağacı alev topuna döndü Ağaçta yükselen alevler dükkanlara sıçramadan söndürüldü Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yol kenarında bulunan bir palmiye ağacı yandı.

- Dev palmiye ağacı alev topuna döndü

Ağaçta yükselen alevler dükkanlara sıçramadan söndürüldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yol kenarında bulunan bir palmiye ağacı yandı. Alev topuna dönen ağaç yangını yan tarafta bulunan dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yolun kenarındaki büyük bir palmiye ağacı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Ağaçtan alevler yükseldiğini gören çevredeki esnaf, yan taraftaki dükkanlara sıçramaması için hortumla yangına müdahale etti. Ağaçtan düşen yanmış dallar ise büyük bir tehlikeye neden oldu. Elektrik tellerine de sıçrayan alevler, vatandaşlar tarafından uzun süren çabalar sonunda kontrol altına alındı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek tamamen söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Dev palmiye ağacı alev topuna döndü
Dev palmiye ağacı alev topuna döndü
Dev palmiye ağacı alev topuna döndü
Dev palmiye ağacı alev topuna döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin

Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı
Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Erkan Petekkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dev palmiye ağacı alev topuna döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 20:41:53. #1.14#

title