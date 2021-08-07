Dev örümcek görüldü
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Dev örümcek görüldü

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Dev örümcek görüldü Elazığ'da bir inşaatın şantiye alanında görülen dev örümcek paniğe neden oldu.

Dev örümcek görüldü

ELAZIĞ - Elazığ'da bir inşaatın şantiye alanında görülen dev örümcek paniğe neden oldu.

Elazığ merkezde bir şantiyede makine mühendisi olarak çalışan Uğur Çetiner, çalışması sırasında arazide dev bir örümcek gördü. Hemen cep telefonunu çıkaran Çetiner, hayvanı kaydetmeye başladı. Çetiner, "Dev örümceği gördüğümde paniğe kapıldım. Cep telefonu ile biraz görüntüsünü çektim. Bölgeden hızlıca uzaklaştı" dedi.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ise örümceğin büyü, sarıkız, sarıömer isimleri ile bilinen galeodes türü olduğunu söyledi. Prof. Dr. Satar, "Bu örümcek türü saldırgandır, kuvvetli ısırır. Zararlı böcekleri yedikleri için faydalıdır. Bölgemizde oldukça yaygın görülebilir. Hayvanın boş yere öldürülmesi doğru değildir. Bu türdeki örümcek kendisine yaklaşılmadıkça ısırmaz" diye konuştu.

Dev örümcek görüldü
Dev örümcek görüldü
Dev örümcek görüldü
Dev örümcek görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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