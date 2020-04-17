Dev operasyon 27 Nisan'da tamamlanacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için başlatılan tahliye operasyonu 27 Nisan'da tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için başlatılan tahliye operasyonu 27 Nisan'da tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan operasyon kapsamında 59 ülkeden 25 bin vatandaş, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçaklarla Türkiye'ye getirilecek. Bulundukları ülkelerden Türkiye'ye getirilen vatandaşların Sağlık Bakanlığınca yeni tip korona virüs (Covid-19) bulgularının olup olmadığına ilişkin muayeneleri yapılacak. Bulguya rastlanan vatandaşlar, hastanelerde tedavi altına alınacak. Rastlanılmayan vatandaşlar ise Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından operasyon için hazırlanan 62 ildeki toplam 26 bin kişi kapasiteli yurtlarda 14 gün misafir edilecek. Vatandaşların yurtlara dağıtımı ve karantina sürecinin sonunda herhangi bir hastalık belirtisi göstermeyenlerin evlerine ulaştırılması ise AFAD tarafından gerçekleştirilecek.

Operasyon kapsamında en fazla vatandaşın getirileceği ülke olan Almanya'dan 3 bin 269 kişi tahliye edilecek. Bu ülkeyi 2 bin 201 kişi ile Suudi Arabistan ve bin 632 kişi ile ABD izleyecek. İngiltere'den bin 559 vatandaş getirilirken, Kuveyt'ten bin 463, Cezayir'den bin 200, Ukrayna'dan 863, Irak'tan 861, Fransa'dan 696, Azerbaycan'dan 662, Hollanda'dan 648, Kanada'dan 543, KKTC'den 540, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 538, Polonya'dan 488, İspanya'dan 455, Rusya'dan 380, Kuzey Makedonya'dan 394, Kırgızistan'dan 352 ve İsviçre'den 341 kişi Türkiye'ye getirilecek.

Tahliye operasyonu kapsamındaki diğer ülkeler ise şunlar:

"Belçika, Malta, Mısır, İrlanda, Moldova, Macaristan, Romanya, Çekya, Kosova, Arnavutluk, Bahreyn, Sırbistan, İtalya, İsveç, Ürdün, Umman, İran, Sudan, Avusturya, Slovakya, Fas, Tayland, Karadağ, Danimarka, Gana, Senegal, Benin, Katar, Etiyopya, Somali, Moritanya, Nijer, Kenya, Bangladeş, Pakistan, Malezya, Singapur, Hindistan ve Bosna Hersek."

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA