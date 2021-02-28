Dev mücadelede ilk 11'ler belli oldu! Süper Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor
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Dev mücadelede ilk 11'ler belli oldu! Süper Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor

28.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:11
Dev mücadelede ilk 11'ler belli oldu! Süper Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor

Süper Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır oldu. Zorlu mücadelede ilk 11'ler açıklandı.

Süper Lig'in 27. haftasında dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı ile iyi bir ivme yakalayan Trabzonspor bu başarıyı sürdürmek istiyor. Öte yandan Fenerbahçe ise artık kötü gidişata bu maçla son verme peşinde.

Süper Lig'de çıktığı son 7 mücadeleyi kazanan Trabzonspor galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı hedefliyor. Ligde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, 48 puanla 4. basamakta bulunuyor.

TRABZONSPOR'U YENEREK MORAL BULMAK İSTİYOR

Son 3 maçında 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Süper Lig'de yaptığı maçların 16'sını kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 6'sını kaybeden sarı-lacivertli takım, hanesine 51 puan yazdırdı. Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden Beşiktaş'ın 3, Galatasaray'ın ise 6 puan gerisinde.

TRABZOSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da sakatlığı devam eden Abdülkadir Ömür ve Trondsen Fenerbahçe karşısında yer alamayacak. Öte yandan Trabzonspor'da Kamil Ahmet kadrodan çıkarıldı. Sakatlığı bulunan futbolcu Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Kovid-19'a diğer oyunculardan sonra yakalanan Marlon'un karantina süreci dün sona erdi. Sabah teste giren Brezilyalı sol bekin sonucu negatif çıkınca akşam idmana dahil edildi. Marlon'un, F.Bahçe karşılaşmasında yedek olması bekleniyordu ancak Kamil Ahmet'in sakatlığı sonrası oynama ihtimali doğdu.

Dev mücadelede ilk 11'ler belli oldu! Süper Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor

OZAN TUFAN KULÜBEDE BAŞLAYACAK

Fenerbahçe'de kadroya alınmayan Caner'in dışında sakatlığı bulunan Luiz Gustavo, Sadık Çiftpınar ile birlikte hazır duruma gelmeyen İrfan Can Kahveci kadroda yer almıyor. Sarı-lacivertlilerin milli oyuncusu Ozan Tufan, teknik direktör Erol Bulut'un kararıyla maça yedek kulübesinde başlayacak.

CEZA SINIRINDAKİ İSİMLER

Bordo-mavililerde stoperler Edgar Ie ve Vitor Hugo ile orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 28. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Dev mücadelede ilk 11'ler belli oldu! Süper Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor

HEDEF ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET

Süper Lig'de son 7 maçını kazanarak son 17 sezondaki en iyi galibiyet serisini elde eden Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yenerek iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer, Fenerbahçe karşılaşmasını kazanması halinde ligde galibiyet serisini 8'e çıkartarak 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık seriye bir adım daha yaklaşacak.

FENERBAHÇE, DEPLASMANDA 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

İki takım arasında Trabzon'da oynanan son 4 müsabakada Fenerbahçe'nin galibiyeti bulunmuyor. Trabzon'da 3'ü lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere yapılan son 4 maçın 3'ünü Trabzonspor kazandı, bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Trabzonspor'un 7 golüne, Fenerbahçe 4 golle cevap verdi. Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında deplasmanda son galibiyetini 26 Aralık 2016'da 3-0'lık skorla elde etti.

İŞTE İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Mesut Özil, Osayi, Pelkas, Thiam.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Berat Özdemir, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

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