Dev Markalar Oyunun Gücünden Yararlanıyor (2)

GÖKSEL YILDIRIM - Ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren, pek çoğu sektörüne liderlik eden şirketler, çalışanlarının eğitiminde oyunlardan faydalanıyor.



Türkiye ekonomisinin önde gelen şirketleri için "ciddi oyun" ve "oyunlaştırma projeleri" tasarlayarak geliştiren Pixofun, ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteriyor.



Son dönemde sektörlerine yön veren firmalar tarafından kapısı çalınan Pixofun'un temelleri, 2005'te Ergun ve Başak Güvenç çifti tarafından atıldı. Mobil cihazların yaygınlaşması, sosyal ağlar ve bu mecralar için geliştirilen oyunlarla oldukça başarılı bir performans gösteren şirket, 2010'da Turkcell sponsorluğunda sunduğu Footbo City ve Mucit Köy oyunuyla Türkiye'de 3 milyondan fazla kişiye ulaştı. Footbo City, uluslararası alanda en çok trafik alan futbol oyunları arasında ilk 5'e girdi.



Bu oyunla oyuncuların profillerine ve beklentilerine ilişkin önemli çıktılar elde eden Pixofun, son dönemde şirketler için özel oyunlaştırılmış projeler ve oyun tabanlı eğitim projeleriyle dikkati çekiyor.



Serious game (ciddi oyun), son yıllarda oyun dünyasında öne çıkan alanlardan birini oluşturuyor. Bu kapsamda, oyunun sağladığı yüksek motivasyon bir şeyler öğretmekte araç olarak kullanılmaya çalışılıyor.



Şirketin bu alanda geliştirdiği oyunlar ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren 30'dan fazla şirket ve çoğu beyaz yakalı 200 binden fazla çalışan tarafından oynandı, oynanmaya devam ediyor. Bu şirketler arasında KFC, Migros, Starbucks, Turkcell, Türkiye İş Bankası, Türk Telekom, Garanti Bankası, Ziraat Bankası yer alıyor.



Türk Telekom için bir simülasyon-oyun hazırlayan şirket, bu yolla çalışanlarına bir telekom şirketinin neler yaptığını eğlenceli şekilde anlatıyor. Oyunda Türk Telekom'un sunduğu bütün hizmetler bir oyun çerçevesinde deneyimlenebiliyor.



Türkiye İş Bankası için geliştirilen IsVille oyunununda ise hayali şehrin büyütülmesi amaçlanıyor. Bunun için kredi verme ve mevduat toplama arasında bir denge kurulması gerekiyor. Oyun boyunca bankacılık faaliyetleri çerçevesinde mesleki ve kurum içi eğitim sağlanıyor.



"Standart eğitimler sıkıcı geliyor"



Pixofun Kurucu Ortağı Başak Güvenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 7 yıldır "ciddi oyunlar" alanına yoğunlaştıklarını söyledi.



Hedef kitlelerini "genç jenerasyon kurum çalışanları" olarak belirlediklerini dile getiren Güvenç, şöyle devam etti:



"Ciddi oyunların diğer oyunlardan en önemli farkı sadece oyun olmamaları. Ciddi oyunlarda eğitim unsuru öne çıkıyor. Kurum çalışanlarının eğitimlerini daha keyifli hale getirmek, öğrenirken pekiştirmelerini de sağlamak için ciddi oyunlar geliştiriyoruz. Günümüzde çalışanlar Y jenerasyonundan, hatta Z jenerasyonuna doğru gidiyoruz. Standart eğitimler çok sıkıcı geliyor. Bizim yapmaya çalıştığımız oyunla eğitimi buluşturmak. Çalışanlar bu sayede eğitimlere gönüllü olarak ve eğlenerek katılıyorlar. Örneğin, normalde sıkıcı gelebilecek bankacılık bilgilerini pekiştirmek amacıyla bir bankacılık oyunu yaptık. Şehirlerini, şubelerini büyüttüler, müşterilerine bankacılık bilgileriyle hizmet vermeye çalıştılar, rakip bankalarla rekabet içine girdiler. Böylece eğlenerek, bankacılık bilgilerini farkında olmadan pekiştirmiş oldular. Burada temel olan gönüllü katılım. Kimseye bu çağda eğitim anlamında bir şeyi dikte ederek sonsuza kadar başarılı olmanız mümkün değil. Oyun bunları sağlayan önemli araçlardan bir tanesi. Oyun aracılığıyla gönüllü katılım sağlayarak eğitimde çok daha iyi sonuçlar alıyoruz."



Güvenç, yurt içindeki başarılı projeler ve uluslararası alanda alınan prestijli ödüllerle yurt dışından da ilgi gördüklerini, Singapur, İtalya ve ABD gibi ülkelerden çeşitli talepler aldıklarını anlattı.



Firmalar çalışanları için oyun istiyor



"Ciddi oyun" çözümlerini "terzi işi" olarak nitelendiren Güvenç, her sektör ve firma için titiz ve ayrıntılı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.



Ciddi oyunun Türkiye için yeni bir alan olduğunu vurgulayan Başak Güvenç, şunları kaydetti:



"Oyunlardan yararlanan firmalar aslında büyük, yenilikçi ve teknolojiyi yakından takip eden firmalar. Başlangıçta oyun tabanlı eğitim projelerine, 'Oyun mu oynayacağız?' gözüyle bakılırken, artık eğitimlerin oyunla tasarlanması fikrine çok daha yakınlar. Hatta onlar gelip bizi buluyorlar, 'Çalışanlarımızın öğrenirken eğlenebileceği yapılar istiyoruz.' diyorlar. Bu süreçle her şey daha güzel ve verimli olmaya başladı."



Başarısını uluslararası ödüllerle taçlandırdı



Pixofun, geliştirdiği oyunlarla katıldığı uluslararası yarışmalarda prestijli ödüller de kazandı.



Verilen eğitimleri pekiştirmek üzere kullanılan, oyunlaştırılmış bir hatırlatma aracı olan QuizGame, Brandon Hall Ödülleri 2016'da oyun ve simülasyon teknolojileri alanında birincilik, The Stevie Ödülleri 2016'da (Uluslararası İş Ödülleri) "Yılın En İyi Ürün ve Servisi" kategorisinde ikincilik ödülü aldı.



Türkiye İş Bankası için tasarlanarak geliştirilen bankacılık bilgi ve strateji oyunu IsVille ise Londra'da Öğrenim Teknolojileri 2016 Ödülleri'nde (Learning Technologies Awards 2016) "En İyi Öğrenim Oyunu" seçildi. IsVille ayrıca Brandon Hall Ödülleri 2017'de "Öğrenimde Oyun ve Simülasyonları En İyi Kullanan Proje" olarak "Gold" ödülün, The Stevie Ödülleri 2017'de de "Yılın En İyi Ürün ve Servisi" kategorisinde "Silver" ödülün sahibi oldu.