Dev Mantarlar Şaşırttı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kavak Köyü kırsalında Şükrü Tutucu tarafından bulunan 3 ve 4 kilo ağırlığındaki dev mantarlar görenleri şaşırttı.

Sivas'ın Yıldızeli İlçesi Kavak köyünde yaşayan Şükrü Tutucu kırsalda mantar toplanken 3 ile 4 kilo ağırlığında iki dev mantar buldu. Bulduğu dev mantarlar karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten Tutucu, görenlerin de gözlerine inanamadığını belirtti. Daha öncede dağda büyük mantarlara rast geldiğini ancak ilk kez bu kadar büyük mantarlarla karşılaştığını söyledi. - SİVAS