Dev Mağaza Zincirinde 'Kasa Kilitleme' Eylemi

İstanbul'da bir market zincirinde çalışan işçiler haklarını alamadıkları gerekçesiyle 'kasa kilitleme' eylemi yaptı. Uzun süre işlem yapılamayan kasalarda metrelerce kuyruk oluştu. Dev mağaza zincirinde çalışan ve bir kaç ay önce işlerine son verilen yaklaşık bin 500 işçi kıdem tazminatlarının ödenmediğini iddia ederek eylem yaptı. Kıdem tazminatı ödenmeyen eski işçiler yeni işçilerin de desteğiyle kasaları kilitledi. Uzun bir süre mağazanın kasalarında işlem yapılamadı. Eylem sırasında alış veriş yapan vatandaşlar ödeme yapamadığı için kasa önlerinde metrelerce kuyruk oluştu. Tazminatlarını alamadıkları için kasa kilitleme eylemi yaptıklarını söyleyen Hakan Özkan, "Bundan 4 ay önce İstanbul'un bütün mağazalarını kapattılar. İstanbul'da 1500 tane personel çıkarıldı. Hala tazminatlarımız ödenmedi ve ödenmiyor. Biz sendikaya başvurduk sendika çalışanları bize yardımcı oldu. Kasada çalışan personelle de irtibata geçtik. Kasa kilitleme eylemleri için buradayız" diye konuştu. Eyleme katılan başka bir işçi ise, "Unlu mamullerdeydim. Ekmek üretiyorum. 13 sene çalıştık. 13 sene çalışmanın karşılığında hiçbir şey vermeden bizi kapı dışarı attılar. Yöneticiler olaya dahil olmadı, gelen giden yok" dedi.

(İHA)